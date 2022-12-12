Васинская Настасья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Васинский Александр Федорович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1843
Сын: Васинский Григорий Александрович
Отец ребёнка: Васинский Александр Федорович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фёкла Александровна
Отец ребёнка: Васинский Александр Федорович
Благовещенский завод
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно