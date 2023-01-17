Васинский Сергей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Васинский Федор Иванович
Мать: Васинская Татьяна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анисья Сергеевна
Мать ребёнка: Васинская Ирина Андреевна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1863
Сын: Васинский Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Васинская Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
23.05.1873
Дочь: Феодосия Сергеевна
Мать ребёнка: Васинская Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васинский Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Васинская Ирина Андреевна
Смерть
После 1873