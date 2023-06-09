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Васинская Ирина Андреевна

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анисья Сергеевна

Отец ребёнка: Васинский Сергей Фёдорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1863

Сын: Васинский Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Васинский Сергей Фёдорович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.05.1873

Дочь: Феодосия Сергеевна

Отец ребёнка: Васинский Сергей Фёдорович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васинский Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Васинский Сергей Фёдорович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васинский Сергей Фёдорович

Смерть
Неизвестно