Васинская Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анисья Сергеевна
Отец ребёнка: Васинский Сергей Фёдорович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1863
Сын: Васинский Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Васинский Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
23.05.1873
Дочь: Феодосия Сергеевна
Отец ребёнка: Васинский Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васинский Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Васинский Сергей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно