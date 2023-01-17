Васинский Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
06.05.1890
Сын: Васинский Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна
Рождение ребёнка
13.06.1895
Дочь: Баркова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна
Рождение ребёнка
30.05.1897
Дочь: Феодосия Дмитриевна
Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна
Рождение ребёнка
02.04.1899
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна
Рождение ребёнка
22.10.1901
Сын: Васинский Димитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Васинская Елена Евграфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1902