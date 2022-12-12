Васинская (Селезнёва) Елена Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасинская (Селезнёва) Елена Евграфовна

Васинская (Селезнёва) Елена Евграфовна

avatar

Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селезнёв Евграф Андреевич

Мать: Селезнёва Василиса Макаровна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.05.1890

Сын: Васинский Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Васинский Дмитрий Сергеевич

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.06.1895

Дочь: Баркова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Васинский Дмитрий Сергеевич

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.05.1897

Дочь: Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Васинский Дмитрий Сергеевич

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.04.1899

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Васинский Дмитрий Сергеевич

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.10.1901

Сын: Васинский Димитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Васинский Дмитрий Сергеевич

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васинский Дмитрий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close