Селезнёв Евграф Андреевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1852
Сын: Селезнёв Игнатий Евграфович
Мать ребёнка: Селезнёва Василиса Макаровна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Тюпкина Дарья Евграфовна
Мать ребёнка: Селезнёва Василиса Макаровна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
После 1863
Сын: Селезнёв Михаил Евграфович
Мать ребёнка: Селезнёва Василиса Макаровна
Рождение ребёнка
После 1863
Дочь: Хохрякова Анна Евграфовна
Мать ребёнка: Селезнёва Василиса Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васинская Елена Евграфовна
Мать ребёнка: Селезнёва Василиса Макаровна
Смерть
Неизвестно