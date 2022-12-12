Селезнёв Михаил Евграфович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1863
Рождение ребёнка
03.12.1888
Сын: Селезнёв Николай Михайлович
Мать ребёнка: Селезнёва Анна Панфиловна
Рождение ребёнка
22.06.1891
Мать ребёнка: Селезнёва Анна Панфиловна
Рождение ребёнка
14.10.1899
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Селезнёва Анна Панфиловна
Рождение ребёнка
17.11.1901
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Селезнёва Анна Панфиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно