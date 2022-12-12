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Селезнёв Михаил Евграфович

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

После 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1863

Отец: Селезнёв Евграф Андреевич

Мать: Селезнёва Василиса Макаровна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.12.1888

Сын: Селезнёв Николай Михайлович

Мать ребёнка: Селезнёва Анна Панфиловна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.06.1891

Сын: Селезнёв Пётр михайлович

Мать ребёнка: Селезнёва Анна Панфиловна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.10.1899

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Селезнёва Анна Панфиловна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.11.1901

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Селезнёва Анна Панфиловна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнёва Анна Панфиловна

Смерть
Неизвестно
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