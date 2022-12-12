Селезнёва Анна Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва Анна Панфиловна

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.12.1888

Сын: Селезнёв Николай Михайлович

Отец ребёнка: Селезнёв Михаил Евграфович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.06.1891

Сын: Селезнёв Пётр михайлович

Отец ребёнка: Селезнёв Михаил Евграфович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.10.1899

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Селезнёв Михаил Евграфович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.11.1901

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Селезнёв Михаил Евграфович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнёв Михаил Евграфович

Смерть
Неизвестно
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