Селезнёва Анна Панфиловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1888
Сын: Селезнёв Николай Михайлович
Отец ребёнка: Селезнёв Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
22.06.1891
Отец ребёнка: Селезнёв Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
14.10.1899
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Селезнёв Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
17.11.1901
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Селезнёв Михаил Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно