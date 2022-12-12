Селезнёва Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1829
Сын: Селезнёв Евграф Андреевич
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1842
Сын: Селезнёв Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1847
Сын: Селезнёв Емельян Андреевич
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович
Благовещенский завод
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно