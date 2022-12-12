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Селезнёва Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Селезнёв Иван Андреевич

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1829

Сын: Селезнёв Евграф Андреевич

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1842

Сын: Селезнёв Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1847

Сын: Селезнёв Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнёв Андрей Артамонович

Смерть
Неизвестно
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