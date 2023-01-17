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Селезнёв Иван Андреевич

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Место рождения

Благовещенск

Дата рождения

1826

Дата смерти

14.08.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Селезнёв Андрей Артамонович

Мать: Селезнёва Ирина Ивановна

Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1853

Сын: Селезнёв Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Селезнёва Ульяна Тимофеевна

Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Селезнёва Ульяна Тимофеевна

Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1889

Сын: Селезнёв Василий Иванович

Мать ребёнка: Селезнёва Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Карп Иванович

Мать ребёнка: Селезнёва Ульяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнёва Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнёв Иван Иванович

Мать ребёнка: Селезнёва Ульяна Тимофеевна

Смерть
14.08.1902
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