Селезнёв Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти14.08.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1853
Сын: Селезнёв Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Селезнёва Ульяна Тимофеевна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Селезнёва Ульяна Тимофеевна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1889
Сын: Селезнёв Василий Иванович
Мать ребёнка: Селезнёва Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Селезнёва Ульяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Селезнёва Ульяна Тимофеевна
Смерть
14.08.1902