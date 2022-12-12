Тюпкина (Селезнёва) Дарья Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюпкина (Селезнёва) Дарья Евграфовна

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Селезнёв Евграф Андреевич

Мать: Селезнёва Василиса Макаровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
22.09.1877

Дочь: Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Тюпкин Матвей Потапович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Тюпкин Матвей Потапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюпкин Матвей Потапович

Смерть
Неизвестно
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