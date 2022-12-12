Тюпкина (Селезнёва) Дарья Евграфовна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
22.09.1877
Дочь: Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Тюпкин Матвей Потапович
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Тюпкин Матвей Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно