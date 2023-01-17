Тюпкин Матвей Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюпкин Потап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1877
Дочь: Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Тюпкина Дарья Евграфовна
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Тюпкина Дарья Евграфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюпкина Дарья Евграфовна
Смерть
Неизвестно