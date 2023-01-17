Тюпкин Матвей Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюпкин Матвей Потапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюпкин Потап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1877

Дочь: Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Тюпкина Дарья Евграфовна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Тюпкина Дарья Евграфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюпкина Дарья Евграфовна

Смерть
Неизвестно
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