Тюпкин Потап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюпкин Потап

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Тюпкин Яков Потапович

Мать ребёнка: не указана

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюпкин Матвей Потапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюпкин Алексей Потапович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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