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Тюпкин Алексей Потапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюпкин Потап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Тюпкина Пелагея Иосифовна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Тюпкин Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Тюпкина Пелагея Иосифовна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюпкина Пелагея Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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