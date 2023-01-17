Тюпкин Алексей Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюпкин Потап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Тюпкина Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Тюпкин Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Тюпкина Пелагея Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно