Баркова (Васинская) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения13.06.1895
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1895
Бракосочетание
25.05.1918
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Локтева Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1921
Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Барков Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1928
Дочь: Волчок Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1930
Дочь: Курочкина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович
Смерть
1942