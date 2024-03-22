Баркова (Васинская) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баркова (Васинская) Анна Дмитриевна

Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

13.06.1895

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1895

Отец: Васинский Дмитрий Сергеевич

Мать: Васинская Елена Евграфовна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
25.05.1918

Муж: Барков Матвей Иванович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Локтева Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
13.02.1921

Сын: Барков Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Барков Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.06.1928

Дочь: Волчок Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1930

Дочь: Курочкина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Барков Матвей Иванович

Смерть
1942
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