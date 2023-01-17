Барков Григорий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Барков Матвей Иванович
Мать: Баркова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия
Смерть
1956
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область