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Барков Григорий Матвеевич

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Барков Матвей Иванович

Мать: Баркова Анна Дмитриевна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

Смерть
1956
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
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