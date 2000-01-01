город Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область (на 2022) — Familio

Павлодар

городская администрация Павлодар, Павлодарская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семипалатинская область, Павлодарский уезд
89Павлодар, уездн. город, лежит на прав. берегу р. Иртыша, при устье протока Усолки. От Семипалатинска — 337 верстКибиток: — . Всех дворов: 311. 4951
Семипалатинская область, Павлодарский уезд, Павлодарский станица юрт
113Павлодарский пос. ст. пр.Всех дворов: 192. 688 ୲ 548

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Павлодарская область, городская администрация Павлодар
город ПавлодарПавлодар қ.551010000

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