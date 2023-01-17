Курочкина (Боркова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Боркова) Анна Матвеевна

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

18.12.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1930

Отец: Барков Матвей Иванович

Мать: Баркова Анна Дмитриевна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.12.1954

Сын: Курочкин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Спиридонович

Рождение ребёнка
06.03.1957

Сын: Курочкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Спиридонович

Рождение ребёнка
26.09.1958

Сын: Курочкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Спиридонович

Смерть
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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