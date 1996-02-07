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Курочкин Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1957

Дата смерти

07.02.1996

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1979 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1957

Отец: Курочкин Николай Спиридонович

Мать: Курочкина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
07.04.1979

Сын: Курочкин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
07.02.1996
Похороны
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Тайгинское кладбище
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