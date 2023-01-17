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Курочкин Николай Спиридонович

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Место рождения

Ботьево, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

15.05.1928

Дата смерти

09.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1928

Отец: Курочкин Спиридон Данилович

Мать: Курочкина Таисья Николаевна

Ботьево, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.12.1954

Сын: Курочкин Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
06.03.1957

Сын: Курочкин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
26.09.1958

Сын: Курочкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Матвеевна

Смерть
09.05.1991
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Тайгинское кладбище
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