Курочкин Николай Спиридонович
Место рождения
Дата рождения15.05.1928
Дата смерти09.05.1991
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1928
Рождение ребёнка
29.12.1954
Сын: Курочкин Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Курочкина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
06.03.1957
Сын: Курочкин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Курочкина Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
26.09.1958
Сын: Курочкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Курочкина Анна Матвеевна
Смерть
09.05.1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тайгинское кладбище