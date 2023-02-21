Курочкина (Васильева) Таисья Николаевна
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения1906
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Васильев Николай Изотович
Мать: Пелагея Кузьминична
Ярославская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1923
Сын: Курочкин Константин Спиридонович
Отец ребёнка: Курочкин Спиридон Данилович
Рождение ребёнка
11.09.1925
Сын: Курочкин Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Курочкин Спиридон Данилович
Рождение ребёнка
15.05.1928
Сын: Курочкин Николай Спиридонович
Отец ребёнка: Курочкин Спиридон Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Спиридоновна
Отец ребёнка: Курочкин Спиридон Данилович
Смерть
1983
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область