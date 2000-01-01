Пелагея Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Курочкина Таисья Николаевна
Отец ребёнка: Васильев Николай Изотович
Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Николай Изотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно