Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Курочкина Таисья Николаевна

Отец ребёнка: Васильев Николай Изотович

Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Яков Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Изотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай Изотович

Смерть
Неизвестно
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