Курочкин Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1954
Дата смерти31.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1954
Бракосочетание
10.01.1979
Рождение ребёнка
10.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
27.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Людмила Анатольевна
Смерть
31.03.2021
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Причина смерти: рак лёгких
Похороны
Неизвестно