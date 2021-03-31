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Курочкин Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1954

Дата смерти

31.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1954

Отец: Курочкин Николай Спиридонович

Мать: Курочкина Анна Матвеевна

Бракосочетание
10.01.1979

Жена: Курочкина Людмила Анатольевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина Людмила Анатольевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина Людмила Анатольевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
31.03.2021
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Причина смерти: рак лёгких
Похороны
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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