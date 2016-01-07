Курочкина (Дубинина) Людмила Анатольевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1951
Дата смерти07.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1951
Бракосочетание
10.01.1979
Рождение ребёнка
10.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
27.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Валерий Николаевич
Смерть
07.01.2016
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тайгинское кладбище