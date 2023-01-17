Васинский Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1878
Сын: Васинский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Васинская Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1879
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Васинская Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1888
Сын: Васинский Федот Васильевич
Мать ребёнка: Васинская Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1889
Дочь: Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: Васинская Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васинская Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукинская Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Васинская Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно