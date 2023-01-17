Васинская Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1878
Сын: Васинский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Васинский Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
09.12.1879
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Васинский Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.06.1888
Сын: Васинский Федот Васильевич
Отец ребёнка: Васинский Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
17.11.1889
Дочь: Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Васинский Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукинская Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Васинский Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно