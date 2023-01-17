Васинская Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васинская Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1878

Сын: Васинский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Васинский Василий Сергеевич

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.12.1879

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Васинский Василий Сергеевич

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.06.1888

Сын: Васинский Федот Васильевич

Отец ребёнка: Васинский Василий Сергеевич

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.11.1889

Дочь: Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Васинский Василий Сергеевич

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васинский Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукинская Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Васинский Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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