Васинская (Асеева) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Васинский Иван Алексеевич
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1802
Сын: Васинский Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Васинский Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно