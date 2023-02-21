Васинская (Асеева) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васинская (Асеева) Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Васинский Федор Иванович

Отец ребёнка: Васинский Иван Алексеевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1802

Сын: Васинский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Васинский Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васинский Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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