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Васинский Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Васинский Алексей Самойлович

Мать: Васинская Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Васинский Федор Иванович

Мать ребёнка: Васинская Дарья Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1802

Сын: Васинский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Васинская Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васинская Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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