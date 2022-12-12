Васинский Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Васинская Дарья Ивановна
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1802
Сын: Васинский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Васинская Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васинская Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно