Васинский Алексей Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Васинский Самойло
Рождение ребёнка
1766
Сын: Васинский Силантий Алексеевич
Мать ребёнка: Васинская Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Васинская Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Васинский Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Васинская Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Васинский Федот Алексеевич
Мать ребёнка: Васинская Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Васинская Устинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Васинский Тихон Алексеевич
Мать ребёнка: Васинская Устинья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788