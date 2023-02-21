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Васинский Алексей Самойлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Васинский Самойло

Мать: Васинская Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Васинский Силантий Алексеевич

Мать ребёнка: Васинская Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Васинская Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Васинский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Васинская Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Васинский Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Васинская Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Васинская Устинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Васинский Тихон Алексеевич

Мать ребёнка: Васинская Устинья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васинская Устинья Григорьевна

Смерть
1788
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