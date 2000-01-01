Васинская Устинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Васинский Силантий Алексеевич
Отец ребёнка: Васинский Алексей Самойлович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Васинский Алексей Самойлович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Васинский Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Васинский Алексей Самойлович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Васинский Федот Алексеевич
Отец ребёнка: Васинский Алексей Самойлович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Васинский Алексей Самойлович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Васинский Тихон Алексеевич
Отец ребёнка: Васинский Алексей Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно