Васинская Устинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васинская Устинья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Васинский Силантий Алексеевич

Отец ребёнка: Васинский Алексей Самойлович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Васинский Алексей Самойлович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Васинский Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Васинский Алексей Самойлович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Васинский Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Васинский Алексей Самойлович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Васинский Алексей Самойлович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Васинский Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Васинский Алексей Самойлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васинский Алексей Самойлович

Смерть
Неизвестно
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