Васинский Самойло
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Васинский Алексей Самойлович
Мать ребёнка: Васинская Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Васинская Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно