Васинский Самойло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васинский Самойло

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Васинский Алексей Самойлович

Мать ребёнка: Васинская Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Васинский Юда Самойлович

Мать ребёнка: Васинская Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васинская Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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