Медведева (Живодерова (Гулякова)) Агафья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смерти03.06.1845
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766
Отец: Живодеров Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Немнонова Татьяна Матвеева
Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Дочь: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева
Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Медведев (шеронов) Иван Матвеев
Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев
Рождение ребёнка
15.08.1817
Дочь: Добрякова Василиса Матвеева
Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Матвеева
Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1845
Причина смерти: от престарелости | от престарелости
Похороны
05.06.1845
на отведенном кладбище при Казанской церкви