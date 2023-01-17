Медведева (Живодерова (Гулякова)) Агафья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Живодерова (Гулякова)) Агафья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

03.06.1845

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: Живодеров Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Дочь: Немнонова Татьяна Матвеева

Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Медведев Тимофей Матвеев

Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Медведев Егор Матвеев

Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Медведев Петр Матвеев

Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Дочь: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева

Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Медведев (шеронов) Иван Матвеев

Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Медведев Максим Матвеев

Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев

Рождение ребёнка
15.08.1817

Дочь: Добрякова Василиса Матвеева

Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Матвеева

Отец ребёнка: Медведев Матвей Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Матвей Васильев

Смерть
03.06.1845
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от престарелости | от престарелости
Похороны
05.06.1845
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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