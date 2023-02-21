Медведев Петр Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смерти27.11.1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Бракосочетание
?.10.1825
Жена: Медведева Анна Леонтьева
воспреемники: Степан Иванов Крайнов, Петр Васильев Червяков, Федот Петров Живодеров | Казанская церковь
Смерть
27.11.1827
Причина смерти: горячкою
Похороны
?.11.1827
на отведенном кладбище при Казанской церкви