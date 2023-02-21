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Медведев Петр Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

27.11.1827

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1773 г.р.

Мать

Вычислено 1766 г.р.

Жена

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Медведев Матвей Васильев

Мать: Медведева Агафья Тимофеева

Бракосочетание
?.10.1825

Жена: Медведева Анна Леонтьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Степан Иванов Крайнов, Петр Васильев Червяков, Федот Петров Живодеров | Казанская церковь
Смерть
27.11.1827
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: горячкою
Похороны
?.11.1827
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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