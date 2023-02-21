Медведева (Сомкова) Анна Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Сомков Леонтий Дмитрев
Мать: Сомкова Устинья
Бракосочетание
?.10.1825
воспреемники: Степан Иванов Крайнов, Петр Васильев Червяков, Федот Петров Живодеров | Казанская церковь
Рождение ребёнка
23.02.1830
Сын: Медведев Иван Петров
Смерть
Неизвестно