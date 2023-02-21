Медведева (Сомкова) Анна Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Сомкова) Анна Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Вычислено 1788 г.р.

Муж

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Сомков Леонтий Дмитрев

Мать: Сомкова Устинья

Бракосочетание
?.10.1825

Муж: Медведев Петр Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Степан Иванов Крайнов, Петр Васильев Червяков, Федот Петров Живодеров | Казанская церковь
Рождение ребёнка
23.02.1830

Сын: Медведев Иван Петров

Отец ребёнка: не указан

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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