Медведев Тимофей Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Тимофей Матвеев

Медведев Тимофей Матвеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Медведев Матвей Васильев

Мать: Медведева Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
13.01.1817

Сын: Медведев (медведин) Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Варламова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1820

Сын: Медведев Ераст Тимофеев

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Варламова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1823

Дочь: Ирина Тимофеева

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Варламова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1828

Сын: Медведев Потапий Тимофеев

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Варламова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1832

Дочь: Улита Тимофеева

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Варламова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1835

Дочь: Екатерина Тимофеева

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Варламова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Прасковья Варламова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close