Медведев Тимофей Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Рождение ребёнка
13.01.1817
Сын: Медведев (медведин) Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Варламова
Рождение ребёнка
05.11.1820
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Варламова
Рождение ребёнка
01.04.1823
Дочь: Ирина Тимофеева
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Варламова
Рождение ребёнка
06.12.1828
Сын: Медведев Потапий Тимофеев
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Варламова
Рождение ребёнка
09.07.1832
Дочь: Улита Тимофеева
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Варламова
Рождение ребёнка
24.11.1835
Дочь: Екатерина Тимофеева
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Варламова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно