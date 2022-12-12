Медведев (Медведин) Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рождения13.01.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1817
Крещение
21.01.1817
воспреемники: Економическия кресьяне Алексей Варламов Добряков и Татьяна Дмитрева | Казанская церковь
Бракосочетание
11.01.1836
Поручители По жениху Онаго ж Села уделная кресьяне Герасим Иваноф Неомоф, Иван Матвеиф Шеронов, Алексей Варламов Добрякоф; по невесте Того ж села уделная кресьяне Егор Матьвеиф Медведиф, Павил Леоньть... Показать все
Смерть
Неизвестно