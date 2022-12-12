Медведев (Медведин) Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев (Медведин) Иван Тимофеев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.01.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1797 г.р.

Жена

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1817

Отец: Медведев Тимофей Матвеев

Мать: Медведева Прасковья Варламова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.01.1817
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Економическия кресьяне Алексей Варламов Добряков и Татьяна Дмитрева | Казанская церковь
Бракосочетание
11.01.1836

Жена: Медведева Александра Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители По жениху Онаго ж Села уделная кресьяне Герасим Иваноф Неомоф, Иван Матвеиф Шеронов, Алексей Варламов Добрякоф; по невесте Того ж села уделная кресьяне Егор Матьвеиф Медведиф, Павил Леоньть... Показать все
Смерть
Неизвестно
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