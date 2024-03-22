(Медведева) Улита Тимофеева
Место рождения
Дата рождения09.07.1832
Дата смерти17.08.1832
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1832
Крещение
10.07.1832
воспреемники: онаго ж села казенный крестьянин Алексей Варламов Добряков и казеннаго крестьянина Матвея Васильева Медведева дочь девица Васса Матьвеева | Казанская церковь
Смерть
17.08.1832
Причина смерти: от падения | от падения
Похороны
?.08.1832
на отведенном кладбище при Казанской церкви