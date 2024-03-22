(Медведева) Улита Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Медведева) Улита Тимофеева

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.07.1832

Дата смерти

17.08.1832

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1832

Отец: Медведев Тимофей Матвеев

Мать: Медведева Прасковья Варламова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
10.07.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: онаго ж села казенный крестьянин Алексей Варламов Добряков и казеннаго крестьянина Матвея Васильева Медведева дочь девица Васса Матьвеева | Казанская церковь
Смерть
17.08.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от падения | от падения
Похороны
?.08.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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