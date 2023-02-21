Медведева (Добрякова) Прасковья Варламова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1797
Отец: Добряков Варлам Никифоров
Мать: Добрякова Марья
Рождение ребёнка
13.01.1817
Сын: Медведев (медведин) Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Медведев Тимофей Матвеев
Рождение ребёнка
05.11.1820
Отец ребёнка: Медведев Тимофей Матвеев
Рождение ребёнка
01.04.1823
Дочь: Ирина Тимофеева
Отец ребёнка: Медведев Тимофей Матвеев
Рождение ребёнка
06.12.1828
Сын: Медведев Потапий Тимофеев
Отец ребёнка: Медведев Тимофей Матвеев
Рождение ребёнка
09.07.1832
Дочь: Улита Тимофеева
Отец ребёнка: Медведев Тимофей Матвеев
Рождение ребёнка
24.11.1835
Дочь: Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Медведев Тимофей Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно