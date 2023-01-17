Добряков Варлам Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: Добряков Никифор Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Медведева Прасковья Варламова
Мать ребёнка: Добрякова Марья
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Добряков Алексей Варламов
Мать ребёнка: Добрякова Марья
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Хвостова Марфа Варламова
Мать ребёнка: Добрякова Марья
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Мать ребёнка: Добрякова Марья
Рождение ребёнка
06.10.1819
Дочь: Пелагея Варламова
Мать ребёнка: Добрякова Марья
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добрякова Марья
Смерть
Неизвестно