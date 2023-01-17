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Добряков Варлам Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: Добряков Никифор Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Дочь: Медведева Прасковья Варламова

Мать ребёнка: Добрякова Марья

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Добряков Алексей Варламов

Мать ребёнка: Добрякова Марья

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Хвостова Марфа Варламова

Мать ребёнка: Добрякова Марья

Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Добряков Егор Варламов

Мать ребёнка: Добрякова Марья

Рождение ребёнка
06.10.1819

Дочь: Пелагея Варламова

Мать ребёнка: Добрякова Марья

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова Марья

Смерть
Неизвестно
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