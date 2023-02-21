Добрякова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Медведева Прасковья Варламова
Отец ребёнка: Добряков Варлам Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Добряков Алексей Варламов
Отец ребёнка: Добряков Варлам Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Хвостова Марфа Варламова
Отец ребёнка: Добряков Варлам Никифоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Отец ребёнка: Добряков Варлам Никифоров
Рождение ребёнка
06.10.1819
Дочь: Пелагея Варламова
Отец ребёнка: Добряков Варлам Никифоров
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно