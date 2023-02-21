Добрякова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрякова Марья

Добрякова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Дочь: Медведева Прасковья Варламова

Отец ребёнка: Добряков Варлам Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Добряков Алексей Варламов

Отец ребёнка: Добряков Варлам Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Хвостова Марфа Варламова

Отец ребёнка: Добряков Варлам Никифоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Добряков Егор Варламов

Отец ребёнка: Добряков Варлам Никифоров

Рождение ребёнка
06.10.1819

Дочь: Пелагея Варламова

Отец ребёнка: Добряков Варлам Никифоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добряков Варлам Никифоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close