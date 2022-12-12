Немнонова (Медведева) Татьяна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Рождение ребёнка
10.06.1816
Сын: Немнонов Леонтий Герасимов
Отец ребёнка: Немнонов Герасим Иванов
Рождение ребёнка
26.07.1817
Дочь: Прасковья Герасимова
Отец ребёнка: Немнонов Герасим Иванов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Немнонов Михаил Герасимов
Отец ребёнка: Немнонов Герасим Иванов
Рождение ребёнка
18.02.1831
Отец ребёнка: Немнонов Герасим Иванов
Рождение ребёнка
14.02.1834
Отец ребёнка: Немнонов Герасим Иванов
Рождение ребёнка
26.08.1835
Дочь: Наталья Герасимова
Отец ребёнка: Немнонов Герасим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Герасимова
Отец ребёнка: Немнонов Герасим Иванов
Смерть
Неизвестно