Немнонова (Медведева) Татьяна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонова (Медведева) Татьяна Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Медведев Матвей Васильев

Мать: Медведева Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
10.06.1816

Сын: Немнонов Леонтий Герасимов

Отец ребёнка: Немнонов Герасим Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1817

Дочь: Прасковья Герасимова

Отец ребёнка: Немнонов Герасим Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Немнонов Михаил Герасимов

Отец ребёнка: Немнонов Герасим Иванов

Рождение ребёнка
18.02.1831

Сын: Немнонов Иван Герасимов

Отец ребёнка: Немнонов Герасим Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1834

Сын: Немнонов Федор Герасимов

Отец ребёнка: Немнонов Герасим Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1835

Дочь: Наталья Герасимова

Отец ребёнка: Немнонов Герасим Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Герасимова

Отец ребёнка: Немнонов Герасим Иванов

Смерть
Неизвестно
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