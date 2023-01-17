Медведев (Шеронов) Иван Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев (Шеронов) Иван Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Медведев Матвей Васильев

Мать: Медведева Агафья Тимофеева

Бракосочетание
23.10.1830

Жена: Медведева (шеронова) Мавра Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: того ж села казенные крестьяне Степан Иванов Крайнев, Матвей Гаврилов Кочетков, Степан Иванов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
17.12.1831

Дочь: Луна Иванова

Мать ребёнка: Медведева (шеронова) Мавра Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1836

Сын: Шеронов Никифор Иванов

Мать ребёнка: Медведева (шеронова) Мавра Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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