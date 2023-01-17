Медведев (Шеронов) Иван Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Бракосочетание
23.10.1830
поручители: того ж села казенные крестьяне Степан Иванов Крайнев, Матвей Гаврилов Кочетков, Степан Иванов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
17.12.1831
Дочь: Луна Иванова
Мать ребёнка: Медведева (шеронова) Мавра Петрова
Рождение ребёнка
13.03.1836
Мать ребёнка: Медведева (шеронова) Мавра Петрова
Смерть
Неизвестно