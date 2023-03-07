Добрякова (Медведева) Василиса Матвеева
Место рождения
Дата рождения15.08.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1817
Крещение
21.08.1817
воспреемники - Иван Тимофеев Гуляков и Прасковья Васильева | Казанская церковь
Бракосочетание
21.10.1835
По жениху Поручители Онаго ж Села уделная кресьяне Петр Левонтьиф Добрякоф, Иван Гаврилоф Белякоф; по невесте Онаго ж села Рачейки уделная кресьяне Андрей Яковлиф, Никофор Павлоф | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Добряков Павел Левонтьев
Смерть
Неизвестно