Добрякова (Медведева) Василиса Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Медведева) Василиса Матвеева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.08.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1817

Отец: Медведев Матвей Васильев

Мать: Медведева Агафья Тимофеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.08.1817
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Иван Тимофеев Гуляков и Прасковья Васильева | Казанская церковь
Бракосочетание
21.10.1835

Муж: Добряков Павел Левонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онаго ж Села уделная кресьяне Петр Левонтьиф Добрякоф, Иван Гаврилоф Белякоф; по невесте Онаго ж села Рачейки уделная кресьяне Андрей Яковлиф, Никофор Павлоф | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Сергей Павлов

Отец ребёнка: Добряков Павел Левонтьев

Смерть
Неизвестно
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