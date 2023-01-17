Медведев Егор Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Егор Матвеев

Медведев Егор Матвеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Медведев Матвей Васильев

Мать: Медведева Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
10.11.1820

Сын: Медведев Платон Егоров

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1823

Сын: Медведев Никифор Егоров

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Медведев Панфил Егоров

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаева

Рождение ребёнка
24.12.1829

Сын: Медведев Ефим Егоров

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1832

Дочь: Устинья Егорова

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1836

Дочь: Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Прасковья Николаева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close