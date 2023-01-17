Медведев Егор Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
10.11.1820
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
07.02.1823
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
24.12.1829
Сын: Медведев Ефим Егоров
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
25.09.1832
Дочь: Устинья Егорова
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
08.10.1836
Дочь: Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно