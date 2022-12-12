Добрякова (Шеронова) Анисья (Аксинья) Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Отец ребёнка: Добряков Алексей Павлов
Рождение ребёнка
01.11.1830
Сын: Павлов (добряков) Эраст Алексеев
Отец ребёнка: Добряков Алексей Павлов
Рождение ребёнка
06.05.1833
Дочь: Федосья Алексеева
Отец ребёнка: Добряков Алексей Павлов
Рождение ребёнка
21.05.1835
Сын: Павлов (добряков) Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Добряков Алексей Павлов
Рождение ребёнка
07.09.1836
Сын: Павлов (добряков) Иван Алексеев
Отец ребёнка: Добряков Алексей Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно