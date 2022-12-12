Добрякова (Шеронова) Анисья (Аксинья) Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобрякова (Шеронова) Анисья (Аксинья) Матвеева

Добрякова (Шеронова) Анисья (Аксинья) Матвеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Медведев Матвей Васильев

Мать: Медведева Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Добряков Федор Алексеев

Отец ребёнка: Добряков Алексей Павлов

Рождение ребёнка
01.11.1830

Сын: Павлов (добряков) Эраст Алексеев

Отец ребёнка: Добряков Алексей Павлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.05.1833

Дочь: Федосья Алексеева

Отец ребёнка: Добряков Алексей Павлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1835

Сын: Павлов (добряков) Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Добряков Алексей Павлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1836

Сын: Павлов (добряков) Иван Алексеев

Отец ребёнка: Добряков Алексей Павлов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добряков Алексей Павлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close