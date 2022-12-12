Павлов (Добряков) Эраст Алексеев
Место рождения
Дата рождения01.11.1830
Дата смерти05.04.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1830
Крещение
05.11.1830
воспреемники: того ж села казенный крестьянин Андрей Екимов Трутьнев и казеннаго крестьянина Ивана Матвева Шеронова жена ево Мавра Петрова | Казанская церковь
Рождение ребёнка
29.08.1852
Дочь: Евфимия Ерастова
Мать ребёнка: Павлова Матрона Степанова
Рождение ребёнка
12.03.1882
Мать ребёнка: Павлова Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
01.03.1887
Дочь: Родионова Дария Эрастова
Мать ребёнка: Павлова Ксения Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павлова Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Петр Эрастов
Мать ребёнка: Павлова Ксения Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.1906
Причина смерти: от старческой | от старческой
Похороны
07.04.1906
на отведенном кладбище при Казанской церкви