Павлов (Добряков) Эраст Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов (Добряков) Эраст Алексеев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.11.1830

Дата смерти

05.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1830

Отец: Добряков Алексей Павлов

Мать: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.11.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: того ж села казенный крестьянин Андрей Екимов Трутьнев и казеннаго крестьянина Ивана Матвева Шеронова жена ево Мавра Петрова | Казанская церковь
Рождение ребёнка
29.08.1852

Дочь: Евфимия Ерастова

Мать ребёнка: Павлова Матрона Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1882

Сын: Павлов Алексей Эрастов

Мать ребёнка: Павлова Ксения Григорьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1887

Дочь: Родионова Дария Эрастова

Мать ребёнка: Павлова Ксения Григорьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Матрона Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Андрей Эрастов

Мать ребёнка: Павлова Ксения Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Петр Эрастов

Мать ребёнка: Павлова Ксения Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Ксения Григорьева

Смерть
05.04.1906
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старческой | от старческой
Похороны
07.04.1906
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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