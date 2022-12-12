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Павлов Андрей Эрастов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов (добряков) Эраст Алексеев

Мать: Павлова Ксения Григорьева

Бракосочетание
25.10.1892

Жена: Павлова Евдокия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: по жениху села Новой Рачейки крестьяне Матвей Григорьев Иларионов и Иван Алексеев Павлов; по невесте того же села крестьяне Василий Ильин Глухин и Василий Алексеев Емелин | Казанская церко... Показать все
Смерть
Неизвестно
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