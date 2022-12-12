Павлов Андрей Эрастов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
25.10.1892
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: по жениху села Новой Рачейки крестьяне Матвей Григорьев Иларионов и Иван Алексеев Павлов; по невесте того же села крестьяне Василий Ильин Глухин и Василий Алексеев Емелин | Казанская церко... Показать все
Смерть
Неизвестно