Павлова Матрона Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Матрона Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1852

Дочь: Евфимия Ерастова

Отец ребёнка: Павлов (добряков) Эраст Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов (добряков) Эраст Алексеев

Смерть
Неизвестно
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