Добряков Алексей Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Мать ребёнка: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева
Рождение ребёнка
01.11.1830
Сын: Павлов (добряков) Эраст Алексеев
Мать ребёнка: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева
Рождение ребёнка
06.05.1833
Дочь: Федосья Алексеева
Мать ребёнка: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева
Рождение ребёнка
21.05.1835
Сын: Павлов (добряков) Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева
Рождение ребёнка
07.09.1836
Сын: Павлов (добряков) Иван Алексеев
Мать ребёнка: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно