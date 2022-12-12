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Добряков Алексей Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Добряков Павел Фолимонов

Мать: Добрякова Агафья Савельева

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Добряков Федор Алексеев

Мать ребёнка: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева

Рождение ребёнка
01.11.1830

Сын: Павлов (добряков) Эраст Алексеев

Мать ребёнка: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.05.1833

Дочь: Федосья Алексеева

Мать ребёнка: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1835

Сын: Павлов (добряков) Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1836

Сын: Павлов (добряков) Иван Алексеев

Мать ребёнка: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова Анисья (Аксинья) Матвеева

Смерть
Неизвестно
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