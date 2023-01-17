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Добряков Павел Фолимонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1774

Дата смерти

28.08.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774

Отец: Добряков Фолимон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Добряков Никифор Павлов

Мать ребёнка: Добрякова Агафья Савельева

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Маршева Матрена Павлова

Мать ребёнка: Добрякова Агафья Савельева

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Добряков Алексей Павлов

Мать ребёнка: Добрякова Агафья Савельева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Павлова

Мать ребёнка: Добрякова Агафья Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова Агафья Савельева

Смерть
28.08.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: пухотою | пухотою
Похороны
?.08.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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