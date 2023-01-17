Добряков Павел Фолимонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1774
Дата смерти28.08.1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774
Отец: Добряков Фолимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Мать ребёнка: Добрякова Агафья Савельева
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Маршева Матрена Павлова
Мать ребёнка: Добрякова Агафья Савельева
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Мать ребёнка: Добрякова Агафья Савельева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Павлова
Мать ребёнка: Добрякова Агафья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1830
Причина смерти: пухотою | пухотою
Похороны
?.08.1830
на отведенном кладбище при Казанской церкви